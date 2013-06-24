Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець обговорив з послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером та представниками GIZ побудову кліматичної архітектури в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Німеччина – один з наших найпотужніших партнерів на шляху до нової кліматичної політики. Фінансова та методологічна GIZ у цьому процесі колосальна. Маємо конкретні досягнення. У 2022-23 роках Кабінет Міністрів України почав процес адаптації європейського міжнародного довкіллєвого законодавства.

«Зараз у нас найкращі результати за останні 5 років. Радий був почути від партнерів схвальні відгуки про нашу роботу попри війну. Пан Єгер каже, Україна сьогодні має не класичний проектоорієнтований підхід до організації процесів. Ми створюємо простір для партнерства. А це – про конкретні кроки і дії. Він запевнив, що Німеччина готова й далі підтримувати Україну на цьому шляху», — зазначив Руслан Стрілець.

Також Міністр сподівається, що до кінця року вже буде повноцінна структура для запобігання промисловому забрудненню та впровадження нової кліматичної політики в Україні, яка відповідатиме європейським стандартам.

«Це питання набагато ширше, ніж подолання наслідків війни для довкілля. Зараз визначається вектор нашого розвитку на десятки років уперед. Незабаром розпочинаємо новий етап цього процесу. Подробиці – згодом», – наголосив Руслан Стрілець.