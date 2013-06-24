Обмеження використання одноразових пластикових виробів в Україні – важливий крок на шляху до ЄС та подальшого впровадження реформи управління відходами. На цьому наголосив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Нам потрібно імплементувати відповідну європейську Директиву. Крім цього, ми прагнемо йти ще далі – почати досліджувати наші води на вміст мікропластику. Тож сьогодні, відвідуючи лабораторію моніторингу вод Західного регіону у Дністровському БУВР, дав доручення напрацювати відповідні процедури та методи», – зазначив Руслан Стрілець.

За його словами, лабораторія моніторингу вод Західного регіону має для цього значний потенціал та можливості. Адже є однією з найсучасніших в Україні. Саме вона взяла на себе основне навантаження під час війни, коли у Словʼянську і Вишгороді були призупинені відповідні дослідження.

Наразі лабораторія щомісяця досліджує до 350 проб води на вміст пріоритетних речовин, визначених Водною рамковою Директивою ЄС. Аналіз проводять і щодо проб, відібраних на територіях, що зазнають впливу бойових дій. Зокрема, після “прильотів” майже завжди фіксують вміст у воді металів у великих концентраціях.

Оперативні відбори проб та вимірювання на місці здійснюють за допомогою мобільної лабораторії, яку Україна отримала від Словенського агентства довкілля, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Також із сучасним обладнанням допомогли німецькі партнери – Федеральне агентство технічної допомоги Федеральної Республіки Німеччина, завдяки якому на Івано-Франківщині з’явилося устаткування для здійснення точного масового скринінгу, високочутливого визначення металів, аналізу твердих речовин та рідин.

«Ще у 2019 році Україна повністю імплементувала у своє законодавство європейські підходи щодо здійснення державного моніторингу вод. Реалізовувати їх у практичній площині сьогодні дозволяють нам такі лабораторії, як на Івано-Франківщині, а ще моніторити стан наших вод в умовах війни. Наразі ж рухаючись до ЄС маємо робити наступні кроки і можливо українські дослідження стануть основою нових тенденцій у Європейському Союзі»,– розповів Міністр.

Про стан басейну річки Дністер та міжнародну координацію дій сьогодні також говорили під час відкриття четвертого засідання Дністровської комісії.

«Україну з Молдовою поєднує багато спільних цілей, насамперед прагнення стати частиною Європейської родини. Дякую моїй колезі, Міністру навколишнього середовища Республіки Молдова Іорданці-Родіці за постійний діалог та підтримку», – наголосив Руслан Стрілець.