Пункт 8 Формули миру Володимира Зеленського «Екологічна безпека» – це не лише про обрахунок збитків довкіллю, розмінування та відновлення природи. Це насамперед про об’єднання зусиль задля запобігання новим війнам у майбутньому.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук зазначив Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець, передає Урядовий портал.

Він спільно з Мінекономіки, МВС України та представниками дипломатичних установ інших країн провів зустріч робочої групи щодо реалізації профільного пункту Формули миру.

«Активно працюємо над тим, щоб у європейському законодавстві з’явилося визначення терміну «екоцид». Дискусія навколо цього питання триває давно – як і обговорення членства України в ЄС. Війна стала каталізатором цих процесів. Ніхто не сумнівається у тому, що Україна обрала розвиток у європейській сім’ї народів. Ніхто не сумнівається: розв’язати війну в Україні – означає свідомо знищувати довкілля в центрі Європи», – зазначив Міністр.

Під час дискусії з Послом Бразилії Нортоном де Андраде Мелло Рапеста Руслан Стрілець запросив до України свою колегу – Міністра навколишнього середовища та зміни клімату Marina Silva.

«Впевнений, такі візити допомагають країнам об’єднуватися навколо спільних цілей та обмінюватися досвідом», – прокоментував Руслан Стрілець.

Тож працюємо далі над об’єднанням світу навколо імплементації Формули миру Президента Володимира Зеленського.