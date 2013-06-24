Основним пріоритетом головування Іспанії в Раді ЄС до завершення 2023 року стане всебічна підтримка України. На цьому на зустрічі з Міністром захисту довкілля та природних ресурсів Русланом Стрільцем акцентував Посол Іспанії в Україні Рікардо Лопес-Аранда Хагу. Про це повідомляє Урядовий портал.

Посол запевнив Міністра, що Іспанія може допомогти у розслідуванні екологічних злочинів рф в Україні. Чинний генпрокурор Королівства має відповідний досвід, адже брав участь у розслідуванні справи затопленого танкера "Престиж" на іспанському узбережжі у 2022 році.

На попередній зустрічі в березні цього року Посол та Міністр обговорили долучення України до роботи в рамках Севільського процесу та впровадження 75-ї директиви ЄС. У результаті, наша країна вже отримала офіційний статус спостерігача у Севільському процесі та ухвалила в першому читанні законопроект № 6004-д.

Однією з важливих домовленостей Міністра та Посла стала співпраця для створення фотопроекту про екоцид в Україні від відомого іспанського фотографа Даніеля Бельтро. Головна мета проекту - щоб цивілізований світ побачив катастрофічні наслідки російської окупаційної війни для українського довкілля.

«Вдячний пану Послу за зустріч. Дякую Іспанії за готовність долучитися до реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського та сподіваюсь, на приєднання до Міжнародної платформи оцінки збитків клімату та довкіллю від війни», - зазначив Руслан Стрілець.