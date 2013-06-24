Україні нарешті вдалося закрити 20-річний спор з Румунією з виконання вимог Конвенції Еспо при будівництві каналу «Дунай-Чорне море». Про це Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, інформуючи про результати робочого візиту до Женеви для участі у 9-й Нараді Сторін Конвенції Еспо, передає Урядовий портал.

«Україна дотримується своїх євроінтеграційних зобов’язань за Конвенцією. Ми виконали «домашню роботу» і здолали довгий шлях по приведенню у відповідність проекту до вимог Конвенції. Адже Україні не байдуже на добросусідські відносини та дотримання норм міжнародного права. Ми хочемо і можемо шукати спільну мову та виправляти помилки минулого», – повідомив Руслан Стрілець.

Очільник Міндовкілля подякував своєму колезі Міністру довкілля, водних та лісових ресурсів Румунії Мірчі Фекету за підтримку цього історичного рішення та Міністру навколишнього середовища Молдови Йорданці-Родіці Йорданов за фахове та дипломатичне головування на засіданні Наради Сторін Конвенції!

Також Руслан Стрілець поділився ще двома перемогами української делегації у Женеві:

• на 9-й Нараді Сторін Конвенції Еспо представника білорусі не обрали в робочі органи Конвенції Еспо. Заяву підтримали делегації Швейцарії, Норвегії та ЄС. За це рішення проголосували 34 країни;

• на 43-й сесії Конвенції про транскордонне забруднення повітря на великі відстані москву позбавили статусу приймаючої сторони Метеорологічного центру «Схід» програми ЕМЕР. За це проголосували 33 країни із 35 країн-учасниць. Тепер міжнародний природоохоронний науковий центр базуватиметься в Інституті Йожефа Стефана в Любляні, Словенія. Розраховуємо, що дуже скоро він працюватиме в Українському гідрометцентрі!

«Дякуємо партнерам, що підтримуєте Україну», – подякував Руслан Стрілець міжнародним партнерам.