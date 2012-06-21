У самому центрі Рима під звичайним офісним будинком археологи виявили залишки розкішного палацу, який колись належав відомому своєю тиранією імператору Калігулі. Італійські археологи знайшли не тільки фрагменти власне самого палацу, а й багато прикрашеного саду з фонтанами і екзотичним звіринцем, в якому жили страуси, олені і навіть ведмеді.



Артефакти, знайдені на місці розкопок, серед яких є монети, коштовності, металева брошка імператорського гвардійця і кістки тварин пізніше планують виставити на загальний огляд.



«Складна археологічна стратифікація» зараз розташовується під офісами медичного пенсійного інституту на площі Вітторіо Емануеле II в південно-східній частині Риму. Це район Еськвілінського пагорба – одного з семи пагорбів Риму, на якому і було побудоване це велике місто. Тепер на цьому місці планується побудувати музей.



Вчені виявили зуб ведмедя, кістки лева, оленів і страусів. Це дає уявлення про тварин, що утримувалися в цьому парку або використовувалися імператором в приватних циркових виставах. Крім того, вчені знайшли насіння привезених для розкішного саду Калігули екзотичних рослин, а також залишки білих мармурових сходів, які колись з'єднувала різні його рівні. Знайшли дослідники і фрагменти водопроводу з ім'ям Клавдія, наступника Калігули, що підтверджують, що з будівлею був пов'язаний не тільки Калігула, але пізніше ще й його наступник.

У виявлених фрагментах інтер'єру присутні так звані «живі» фрески, тобто настінні розписи, виконані по вологій штукатурці, що дозволяє кольоровому пігменту надійно закріпитися в поверхні стіни. Вчені відзначають, що стіни були також облицьовані складним мармуром з хитромудрими канавками, заповненими різьбленими шматками мармуру різного кольору.

Варто відзначити, що Калігула не обзавівся палацом, збудованим за індивідуальним замовленням, але зате цей палац він прийняв в 37 році нашої ери, ставши імператором у віці 24 років. Головний будинок і сади побудував Луцій Елій Ламія, багатий сенатор і консул, який заповів усе майно маєтку імператору.

Гай Юлій Цезар Германік, який увійшов в історію як Калігула, народився в 12 році нашої ери в родині відомого римського полководця Германіка і його дружини Агрипини. Своє прізвисько – Калігула, що означає «солдатський чобіт», він отримав через форменний одяг, в який його зазвичай одягали батьки. Мати і брати Калігули були звинувачені в зраді і померли в тюрмі, після чого двоюрідний дідусь Тиберій усиновив його і зробив його і його сина рівноправними спадкоємцями імперії.

Хоча його призначення спочатку віталося Римом, коли він почав своє правління, серйозна хвороба (можливо, епілепсія або гіпертиреоз) змінила його плани. Він вдавався до обжерливості і плотських утіх, а також всіляко знущався над оточуючими. Його марнотратний спосіб життя виснажив римську скарбницю швидше, ніж він зміг поповнити її податками і здирництвом. В історію Калігула увійшов як найжорстокіший тиран-правитель Риму і саме йому приписують фразу: «Пам'ятайте, що я маю право робити що завгодно і з ким завгодно».

Калігула правив Римом з 37 по 41 рік нашої ери. За ці чотири роки за імператором серед сучасників міцно закріпилася слава нещадного деспота, відомого ексцентричними витівками, любов'ю до оргій, вбивств, а також до розкоші. Про марнотратства імператора і його бажанні оточувати себе всім найдорожчим складали легенди. Однак в сучасній історіографії робляться спроби відійти від упереджених оцінок античних авторів.

У 41 році нашої ери Калігула разом зі своєю дружиною і дочкою був зарізаний офіцерами преторіанської гвардії на чолі з Кассія Херея.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»