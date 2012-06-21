На території 1-го столичного Спеціального центру швидкого реагування та гуманітарного розмінування ДСНС відбулася церемонія передавання нового сучасного обладнання та захисного одягу для рятувальників від уряду Німеччини.
«Починаючи з 2015 року спільно з Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, на замовлення уряду ФРН ми реалізуємо проект «Підтримка України в управлінні надзвичайними ситуаціями». Наші німецькі партнери передали нині 1 500 комплектів захисного протипожежного одягу на суму 20,5 мільйона гривень і 930 сучасних дихальних апаратів з комплектуючими загальною вартістю 27,3 мільйона гривень», — зазначив заступник очільника відомства Руслан Білошицький.
Захисні шоломи, чоботи, рукавиці й протипожежні костюми, а також дихальні апарати, повнолицьові маски, тестери, компресори розподілять між підрозділами Донецької, Луганської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Київської областей та міста Києва.
Відділ новин «Урядового кур’єра»