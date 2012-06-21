Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Підрозділи головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Донецькій області у Волновасі, Великій Новосілці, Лимані, Мангуші, Маріуполі, Мар’їнці та Слов’янську отримали сім пожежних автомобілів на базі шасі «МАЗ». Нова техніка відповідає усім сучасним вимогам, адже обладнана тепловізорами, електричними генераторами, індивідуальними дихальними апаратами, пожежними рукавами і мотопомпами. Автомобілі місцевим рятувальникам передали в ході робочого візиту на Донеччину голови ДСНС України Миколи Чечоткіна та міністра МВС Арсена Авакова.
Під час перебування в області згаданих керівників також відбулося знайомство особового складу з перспективним соціальним проектом для співробітників МВС.
«Міністерство запровадило нову мотиваційну програму для наших працівників: це і виплата коштів за наймане житло, і лізингова програма для придбання власних квартир. Також у наступному році на 30 % підвищується рівень грошового забезпечення, бо ті, хто щодня ризикують власним життям і рятують людей, мають відчувати, що держава про них дбає», – переконаний Арсен Аваков.