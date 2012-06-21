Спеціальні навчання підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій «Київське море-2017» відвідали вчора Президент Петро Порошенко, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман і Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов.
Навчання проходили напередодні Дня рятівника України. У них були задіяні 300 працівників відомства, 19 одиниць спецтехніки, два літаки і два вертольоти, 26 плавзасобів, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну. «Щойно виникає надзвичайна ситуація, ми звертаємося до вас. І сьогодні хочу сказати слова вдячності рятівникам за тисячі врятованих життів, за врятовані міста й селища, — сказав Володимир Гройсман. — А питання фінансування ДСНС — один із пріоритетів бюджету на 2018 рік».
Підрозділи ДСНС опрацьовували практичні навички порятунку на воді в умовах підтоплення внаслідок підвищення рівня води у Дніпрі, Десні, Прип’яті, Стугні, Тетереві. Вище керівництво держави ознайомилося з перебігом навчань і напрацюванням злагодження підрозділів ДСНС.