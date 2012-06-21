Відразу чотирма спецавтомобілями та оперативно-технічною машиною поповнився технічний парк вінницьких рятувальників. Вона передана від ДСНС України з метою своєчасного запобігання та виникнення надзвичайних ситуацій на території області. Вартість кожного спецавтомобіля становить понад чотири мільйони гривень, а оперативно-технічна машина коштує більше півмільйона гривень.
Тож відтепер чотири сучасно оснащених аварійно-рятувальних автомобілі нестимуть службу у пожежно-рятувальних частинах міста Вінниці, райцентру Немирів, а позашляховик «ZXAUTO» отримали бійці частини технічної служби головного управління ДСНС в області. Крім того, на кошти виділені з обласного та міського бюджетів у рамках відповідних програм рятувальникам було закуплено комплекти бойового та зимового одягу.
«Мені дуже приємно говорити про те, що принципово по-новому на сьогодні організована робота рятувальників з органами місцевого самоврядування. Вінницька область є лідером щодо виділення субвенцій з місцевих бюджетів на придбання спеціальної техніки для забезпечення належного рівня цивільного захисту населення області. Лише по програмі цивільного захисту з обласного бюджету виділено 1,5 мільйони гривень. Я переконаний, що це лише початок. Нам всім потрібно працювати, вірити у власну спроможність, аби зробити нашу країну кращою», — зазначив голова облдержадміністрації Валерій Коровій.