До Херсонської області прибув зведений загін ДСНСників з Дніпропетровщини. Майже 100 надзвичайників допомагають з евакуацією мешканців із вулиць та будинків, які затопило через підрив окупантами Каховської ГЕС. На підмогу фахівцям – 37 одиниць техніки. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, працюють там і поліцейські з Дніпропетровщини. Це близько 150 людей.

«Ми разом, однією родиною, стоїмо проти ворога. Разом здолаємо і цю біду, яку він приніс на нашу землю. Терорист же відповість за все, – наголосив Сергій Лисак. – Ми на постійному зв’язку з Херсонщиною. Будемо всіляко підтримувати. Очікуємо заявки і вже готові відправляти гумконвої з продуктами харчування. Маємо такі запаси для екстренних випадків».

Начальник ОВА зазначив, що приходять на допомогу і міжнародні організації. Зокрема, готові розгорнути на вокзалах, куди прибуватимуть евакуйовані, пункти з гарячою їжею. Та вже доправляють людям на постраждалих територіях питну воду.