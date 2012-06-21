Запрацювала оновлена версія сайту Херсонської обласної державної адміністрації. Його було вдосконалено відповідно до указу Президента «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю». Зокрема адаптовано для потреб людей з вадами зору та слуху, покращено за останніми ІТ-технологіями. Як зазначила ініціатор модернізації сайту директор департаменту з питань внутрішньої та інформаційної політики облдержадміністрації Ольга Савенко, перетворення сайту відбулося насамперед для його осучаснення. Ідеться про збільшення його продуктивності з технічного боку.
Досягнуто і головної мети — сайт адаптували для зручності людям, які мають поганий зір. Вони оцінять і те, що, крім можливості збільшити шрифт або змінити колір, на сайті можна увімкнути голосовий супровід. Тобто натиснувши на конкретну позначку, кожен текст після активації буде розмовляти з користувачем приємним жіночим голосом. На переконання співробітника адміністрації, такі зміни сподобаються і допоможуть багатьом людям отримати доступ до важливої інформації.
Розробляючи сайт, не обійшли увагою молодь, яка активно використовує сучасні ∂аджети. Відтепер сайт облдержадміністрації має ще й мобільну версію.