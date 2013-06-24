Уряд ухвалив постанову, яка зобов’язує державні органи зробити всі сайти веб-доступними відповідно до міжнародних стандартів. Завдяки цьому контент на інформаційних ресурсах стане більш доступним для людей з порушеннями зору, слуху чи моторики. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Команда Мінцифри продовжує рухатися до цілі — побудувати найзручнішу державу у світі з точки зору отримання держпослуг. Онлайн-сервіси мають бути доступними для кожного українця. Саме тому разом з партнерами працюємо над тим, щоб підвищувати веб-доступність усіх наших ресурсів та екосистеми Дія. Ухвалена постанова — важливий крок у розбудові безбар’єрної країни. Відтепер всі органи виконавчої влади отримають новий держстандарт, за яким створюватимуть контент, доступний для всіх людей», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Нова постанова зобов’язує всі державні установи привести свої сайти, онлайн-портали та застосунки у відповідність до нового держстандарту з веб-доступності. Він розроблений на основі міжнародних рекомендацій WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines). Це настанови, які визначають, як зробити онлайн-контент доступним для широкого кола користувачів.

Зокрема, для людей з порушеннями зору, слуху чи моторики. Наприклад, WCAG 2.1 містить правила перекладу жестовою мовою, особливості читабельності тексту, розміщення картинок тощо. Їх мають використовувати веб-розробники при створенні онлайн-ресурсів.

«ПРООН віддана непохитній підтримці Уряду в його зусиллях із захисту та створення найкращих умов для громадян, зокрема, щодо забезпечення безбар’єрного надання державних послуг. В Україні налічується 2,7 млн осіб з інвалідністю. Це число стосується лише офіційно зареєстрованих людей, і воно, на жаль, лише зростатиме через війну. За стратегічної підтримки Швеції для нас важливо було підтримати Уряд у просуванні веб-доступності в країні та напрацюванні тих рішень, які потрібні, щоб ці громадяни, а також маломобільні люди мали доступ до необхідних державних послуг. Адже інвалідність чи тимчасові порушення не мають стати на заваді безперешкодному отриманню потрібної допомоги від держави», — сказав Постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Яко Сільє.

Постанову розробили в межах Національної стратегії з безбарʼєрності, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська. Її ухвалення допоможе узгодити українське законодавство з міжнародними стандартами з веб-доступності.

Нагадаємо: у лютому настанови WCAG 2.1 вперше були перекладені українською мовою. Це допомагає українським розробникам швидко створювати онлайн-ресурси для широкого кола користувачів, зокрема людей із порушеннями зору чи слуху.

Ініціативи з веб-доступності реалізовані в межах проекту «Цифрові, інклюзивні, доступні: Підтримка цифровізації державних послуг в Україні» (Проект підтримки Дія), який ПРООН в Україні реалізує за фінансової підтримки Швеції.