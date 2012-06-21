Якщо тричі на тиждень їсти цей салат, то процеси старіння сповільняться, шкіра стане більш пружною.
Морква ефективно бореться з віковими проявами.
Втім, вона корисна не тільки через це. У моркві міститься клітковина, яка покращує процеси травлення. Цей овоч легко засвоюється, очищає організм, допомагаючи позбутися від проблем, пов’язаних з синдромом роздратованого кишківника, інформує eizvestia.com/uk/news-ukr.
Морква також має протиракову дію. У ній містяться вітаміни В, С і А (бета-кератин) – життєво важливі для імунної системи. Ці речовини стимулюють ріст білих кров’яних тілець, які відіграють важливу роль у боротьбі з раковими клітинами.