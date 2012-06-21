Завданням України та Грузії на шляху інтеграції в НАТО є посилення співробітництва у кібербезпеці та сфері безпеки в Чорноморському регіоні.

Про це заявила Президент Грузії Саломе Зурабішвілі на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Києві, передає кореспондент Укрінформу.

“Наше завдання на шляху інтеграції - посилити сфери співробітництва, і це стосується кібербезпеки, а також безпеки Чорного моря, що буде розглянуто в рамках НАТО”, - сказала вона.

Стосовно безпеки в Чорному морі Зурабішвілі акцентувала, що “ми завжди вітаємо, коли кораблі наших партнерів з НАТО заходять у наші порти, і це дуже важливий шлях з боку безпеки”.

Президент Грузії наголосила, що на шляху до НАТО дві країни досягли “дуже великого успіху у напряму сумісності”.

Вона також привітала заяву саміту Альянсу 14 червня, у якій підтверджується політика відкритих дверей для України та Грузії.

Як повідомляв "Урядовий кур'єр", Президент Грузії Саломе Зурабішвілі 23 червня перебуває з офіційним візитом в Україні. Крім перемовин з Президентом Зеленським, заплановані також її зустрічі з Прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим.

14 червня лідери країн НАТО під час зустрічі в Брюсселі підтвердили продовження політики «відкритих дверей» Альянсу та євроатлантичні прагнення України та Грузії та закликали обидві країни продовжувати реформи для тіснішої інтеграції з НАТО.