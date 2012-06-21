Лідери країн-членів ЄС засудили анексію Криму Росією та військову агресію РФ на Донбасі, заявили про свою відданість принципам поваги територіальної цілісності та суверенітету нашої країни та закликали Кремль звільнити всіх українських політв’язнів. Про це йдеться у підсумковій декларації ХХ саміту Україна—ЄС, який пройшов учора в Брюсселі.
Під час пленарного засідання саміту, в якому взяв участь Президент Петро Порошенко, обговорювалися подальші кроки з імплементації Угоди про асоціацію, підтримка з боку ЄС системних реформ в Україні, відносини з Росією та питання енергетичної безпеки. Серед пріоритетів відносин Києва і Брюсселя — реформа з децентралізації, держуправління, боротьба з корупцією, верховенство права, економічний розвиток та енергетика.
Під час саміту було підписано угоду між Україною та Європейським інвестиційним банком про надання позики у 75 мільйонів євро на проект із підвищення безпеки українських доріг.
Детальніше про саміт Україна—ЄС — у наступному номері «УК».