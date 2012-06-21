Республіка Сан-Марино в Південній Європі першою в світі розгорне мережі 5G на території всієї країни.
Про це повідомляє російський Інтерфакс.
Очікується, що країна перейде на 5G до кінця 2018 року.
Повідомляється, що місцевий оператор зв'язку Telecom Italia Mobile (TIM) має намір використовувати країну як майданчик для випробувань нової технології. У 2017 році оператор підготує в Сан-Марино основну інфраструктуру для переходу на 5G.
TIM також проводить випробування в Мілані і Турині, але в Сан-Марино менше нормативних обмежень на використання радіочастот, ніж в Італії, що розширює можливості компанії.
За словами техдиректора TIM Джованні Феріго, Європа зіграла головну роль в розвитку технології 2G, але потім поступилася азіатським країнам у випадку 3G і США з 4G.
«Разом з 5G ми маємо намір повернути Європі лідерство в створенні новітніх стандартів», – сказав Джованні Феріго.
Нагадаємо, в Україні збираються проводити тендери на введення 4G.