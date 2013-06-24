Кабінет Міністрів УкраїнизатвердивПорядок управління санкційним майном. Відтепер такі активи реалізовуватимуть через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі «Прозорро.Продажі».

«Уряд послідовно впроваджує найкращі практики управління державними активами через їхній продаж на прозорих та конкурентних електронних аукціонах. Щоб запровадити продажі санкційного майна, Міністерство економіки розробило, а Кабінет Міністрів ухвалив відповідний порядок. Це створює комплексну законодавчу рамку для управління різними активами, пов`язаними із країною-агресором, а також підвищує довіру потенційних інвесторів до системи управління публічним майном і сприяє залученню довгострокових інвестицій. А це наш пріоритет на найближчі роки», — наголосив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

Організатором електронних торгів з продажу санкційного майна в системі «Прозорро.Продажі» буде Фонд державного майна (ФДМУ). А гроші від його продажу й оренди йтимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, повідомляє Мінекономіки.

«Розроблений Міністерством економіки та ухвалений урядом порядок — ще один законодавчий крок до того, щоб усі активи, пов’язані із країною-агресором, реалізовувати у прозорий та відкритий спосіб. На сьогодні вже є рішення Кабінету Міністрів щодо реалізації в системі «Прозорро.Продажі» заарештованих активів в управлінні АРМА, а також конфіскованих російських активів», — зазначив СЕО «Прозорро.Продажі» Сергій Бут.