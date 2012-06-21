Рішення РНБО про запровадження санкцій проти юридичних і фізичних осіб РФ, причетних до агресії в Криму та на Донбасі, підписав Президент Петро Порошенко. До нового переліку російських юридичних осіб, проти яких запроваджують обмежувальні заходи, зарахували книжкові інтернет-магазини й видавництва, холдинги й заводи, будівельні компанії тощо.
Українських інтернет-провайдерів зобов’яжуть закрити доступ до книгарень ЛітРес, Лабірінт.Ру та Рексофт. Проти інтернет-магазинів три роки діятимуть обмеження на торговельні операції з українськими компаніями. Туди потрапили вісім російських видавництв: «Ексмо», «АСТ», ЗАТ «Книжный мир», «Вече», «Центрполиграф», «Яуза», «Яуза-пресс», «Питер». Стосується це й компаній «МАКО-холдинг», EN + Group, «Силовые машины» і «Стройтрансгаз», суднобудівного заводу «Залив», ще понад 15 російських і кримських будівельних компаній.
Під санкціями опинилися й українські «дочки» російських держбанків, повідомляє Укрінформ: Сбербанку, ВЕБ і ВТБ. Їм на два роки заборонено виводити капітал на користь пов’язаних із банками осіб.