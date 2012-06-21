Під час екстреного засідання Ради Безпеки ООН, скликаного у відповідь на випробування водневої бомби Північною Кореєю, низка держав-членів висловилась за запровадження жорсткіших санкцій проти Пхеньяна. Зокрема, за такий крок висловилася постійна представниця США в ООН Ніккі Гейлі. Вона повідомила, що проект резолюції, який передбачатиме запровадження нових санкцій щодо КНДР, буде внесено до РБ ООН цього тижня та має бути затверджено до 11 вересня.
За словами дипломата, Північна Корея своїми діями «напрошується на війну». «Війна — це не те, чого хоча б колись прагнули Сполучені Штати. Ми не хочемо її й зараз. Але терпіння нашої країни не безмежне», — наголосила представниця Вашингтона. США розглядатимуть кожну країну світу, котра веде бізнес з КНДР, як країну, «що надає підтримку її божевільним та небезпечним ядерним намірам».
Пропозицію запровадити жорсткіші санкції проти КНДР підтримали також представники Франції, Великої Британії та Італії. Утім, доля цього рішення лишається під питанням, оскільки два постійних члени РБ ООН з правом вето — Китай і Росія — вважають, що запровадження нових санкцій є неефективним кроком і може призвести до ще більшої ескалації кризи.
Натомість Пекін і Москва пропонують Пхеньяну призупинити ядерну й ракетну програми, а США та Південна Корея у відповідь на це мають призупинити свої регулярні військові маневри в регіоні Корейського півострова. Росія та Китай також виступають за відновлення переговорів з північнокорейською владою.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»