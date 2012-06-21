Президент Петро Порошенко провів зустріч із представниками України у Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) та її робочих підгрупах. Було обговорено торішні підсумки діяльності групи, визначено пріоритети й завдання на поточний рік.
Глава держави подякував представникам України у ТКГ за чітке обстоювання національних інтересів, професійну й самовіддану роботу заради відновлення суверенітету й територіальної цілісності України.
Серед ключових завдань учасників групи від України на 2018 рік визначено сталий мир і звільнення всіх незаконно утримуваних осіб. Про це перший заступник Голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко написала згодом на своїй сторінці у Facebook, коментуючи робочу зустріч із главою держави.
«Ретельно проаналізували нашу роботу 2017-го. Звірили годинники щодо завдань на 2018-й», — лаконічно вказала депутат. Щодо мінських угод висловилася розлогіше: вони не ідеальні, але саме до них прив’язано санкції проти Російської Федерації з боку США і ЄС, тому «відмова від угод автоматично означає скасування санкцій. Під угодами стоїть підпис офіційних представників Росії, отже, це робить РФ стороною, зобов’язаною їх виконувати. Також у протоколах чітко записано, що всі сторони мають поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Отже, нашим ключовим завданням ми бачимо відновлення суверенітету й територіальної цілісності України в повному обсязі», — наголосила Ірина Геращенко.
Вона підкреслила, що нашими ключовими завданнями на 2018 рік стають: першочергове виконання безпекового й гуманітарного блоків, вимога дотримання тиші, сталий мир, звільнення всіх незаконно утримуваних, активізація роботи з пошуку зниклих безвісти й залучення до цього МКЧХ, вимога відкриття КПВВ «Золоте», відведення важкої зброї від лінії зіткнення.
Ірина Геращенко зауважила, що від СММ ОБСЄ й надалі очікують на створення постійних спостережних пунктів і роботи за схемою 24/7.
Українська сторона й надалі наполягатиме на створенні «групи з кордону», яка «має вже зараз обговорювати питання повернення нашого контролю над українсько-російським кордоном, й вже зараз на кордоні має безперешкодно працювати місія СММ ОБСЄ». Цього наші представники вимагатимуть у Мінську знову, повідомляє УНІАН.
Для гуманітарної підгрупи ТКГ ключовим пріоритетом на найближчий час залишатиметься друга хвиля звільнення заручників. «І тут маємо докласти всіх зусиль, щоб це відбулося якнайшвидше», — додає Ірина Геращенко.
Ще під час зустрічі з Президентом обговорювали тему введення миротворчої місії на Донбас, а також інші актуальні питання, зокрема відновлення інфраструктури на сході України, реінтеграція, розмінування, протидія гібридній та інформаційній війні, тобто «боротьба за уми українців, що залишилися на окупованій території».
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«Урядового кур’єра»