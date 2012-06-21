МЗС України схвально сприйняло політичне рішення Європейської Ради продовжити термін економічних і секторальних санкцій щодо РФ на наступні шість місяців. «Розглядаємо це як черговий потужний сигнал підтримки ЄС зусиль українського керівництва у межах нормандського формату і Тристоронньої контактної групи з метою відновлення територіальної цілісності й суверенітету України. В умовах очевидної відсутності намірів російської сторони йти шляхом повного виконання всіх мінських домовленостей консолідований політичний тиск на РФ з боку ЄС у вигляді обмежувальних заходів (санкцій) принципово важливий», — ідеться в коментарі вітчизняного зовнішньополітичного відомства щодо цього рішення.

У разі продовження російської агресії проти України санкції слід посилити, вважають наші дипломати. Уперше Євросоюз запровадив економічні й секторальні санкції до Російської Федерації 2014-го на підставі рішення Ради ЄС 2014/512/CFSP (від 31 липня 2014 року). Стосуються вони певних галузей економіки країни-агресора, зокрема фінансів і експортних операцій.