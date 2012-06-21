Президент Литви Гітанас Науседа вітає ініціативу Україну зі створення Кримської платформи та наголошує на необхідності збереження санкцій проти Росії до припинення окупації частини території України.

Про це Гітанас Науседа сказав під час виступу у Верховній Раді.

«І хоча минуло 7 років військової агресії, яка зруйнувала міжнародний лад і злагоду в Європі, ми, литовці, і далі твердо кажемо: Крим - це Україна… Ми підтримуємо територіальну цілісність та суверенітет України та вітаємо ініціативу Києва зі створення міжнародної кримської платформи», – зазначив очільник Литви, виступаючи українською мовою.

Науседа закликав Росію невідкладно виконати вимоги Мінських домовленостей.

«Санкції проти Росії повинні діяти доти, доки вона не залишить незаконно зайняті території України», - додав Науседа.

Кримська платформа – новий консультативний та координаційний формат, ініційований Україною з метою підвищення ефективності міжнародного реагування на окупацію Криму, відповіді зростаючим безпековим викликам, посилення міжнародного тиску на Росію, запобігання подальшим порушенням прав людини та захисту жертв окупаційного режиму, а також досягнення головної мети – деокупації Криму та повернення його Україні.

Передбачається, що Платформа діятиме на кількох рівнях: глав держав та урядів; міністрів закордонних справ; у вимірі міжпарламентського співробітництва; у форматі експертної мережі.

Офіційно діяльність Кримської платформи буде започаткована на інавгураційному саміті, проведення якого заплановане на 23 серпня в Києві.