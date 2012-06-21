Президент США Дональд Трамп заявив, що він не обговорював питання санкцій з президентом Росії Володимиром Путіним на зустрічі під час саміту G20 у німецькому Гамбурзі.
Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
«Санкції не обговорювалися на моїй зустрічі з президентом Путіним. Нічого не буде зроблено, поки українські та сирійські проблеми не будуть вирішені!» - зазначив Трамп.
Він також додав, що обговорював із російським президентом, зокрема, формування підрозділу з кібербезпеки з метою не допустити потенційного втручання хакерів у вибори та «багатьох інших негативних речей».
Після зустрічі з Президентом України Петром Порошенком у Києві державний секретар США Рекс Тіллерсон заявив, що питання втручання РФ у вибори в США 2016 року є перешкодою для поліпшення відносин між двома країнами.