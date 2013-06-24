На напрямках виконання бойових завдань воїни групи інженерного забезпечення буквально носом риють землю для очищення української території від смертельних подарунків окупантів. Щодня їм трапляються найрізноманітніші міни. Дуже багато протипіхотних, заборонених міжнародними конвенціями. І в такій кількості, що найдосвідченіші сапери з інших країн кажуть: «Це неймовірно й неможливо!»

Вибухові пристрої ворог закладає з диявольською хитрістю, не баченими досі щільністю, винахідливістю та підступністю. Але сапери­десантники підбирають коди до ворожих ребусів і щодня знешкоджують безліч таких смертельних пасток. Наша земля стає чистішою від ворожого металобрухту, а побратими, які невпинно просуваються вперед, не втомлюються дякувати саперам за їхню роботу. Адже вона зберегла й ще збереже чимало життів українських воїнів.

«Наша колекція дедалі збільшується. Тож наших бійців можна сміливо назвати санітарами української землі», — сумно усміхаючись, каже головний сержант підрозділу.

Юрій МЕДУНИЦЯ,

офіцер служби зв’язків з громадськістю 46 оаембр,

для «Урядового кур’єра»