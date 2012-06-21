З нагоди 25-річчя створення Служби безпеки України Президент Петро Порошенко відвідав тренувальну базу центру спеціальних операцій СБУ «Альфа» у Київській області. «Наша спецслужба навчилася і розуміти задуми ворога, і діяти асиметрично, і перейшла до системної роботи», — заявив він, поставивши завдання розкрити вбивство журналіста Павла Шеремета, колишнього депутата Держдуми РФ Дениса Вороненкова й диверсії на складах боєприпасів на Харківщині.
Тому відомству слід шукати нові форми протидії російському агресору в умовах гібридної війни. «Окрему небезпеку становлять спроби Кремля завдати удар у спину, ослабити зсередини нашу державу і позбавити її волі та здатності для подальшого розвитку», — цитує УНІАН слова Президента.
Він анонсував проведення найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони щодо реформування служби. СБУ є і залишиться основним контррозвідувальним органом держави, і цю складову буде піднято на порядок вище, як вимагають зовнішні загрози перед Україною, запевнив Президент.