Медпрепаратів майже на три мільйони гривень відпустили аптеки Херсонської області за програмою «Доступні ліки». На сьогодні в області до державної програми долучився 201 такий заклад. Проте у сільській місцевості значна кількість аптек ще не налагодила цього продажу, що погіршує їх доступність для селян. Серед причин — брак в аптечних закладах області повного переліку лікарських засобів, що входять до програми. На цьому наголосив директор департаменту охорони здоров’я Херсонської облдержадміністрації Віктор Короленко під час наради з головами райдержадміністрацій, ОТГ та міськими головами міст обласного значення.
Він підкреслив, що існує позитивна динаміка використання коштів, передбачених на програму. Аптеки області вже відпустили ліків на суму 2837,8 тисячі гривень, що становить майже 21% загальної суми коштів на програму. Найкращий стан з їх використання у Високопільському та Нововоронцовському районах, де аптечній мережі відшкодовано 100% планових призначень на перше півріччя 2017 року, у Бериславському — 95,3%, Чаплинському — 93,2%, Олешківському — 89,9% та Іванівському — 83,9%.
У Генічеському, Каховському та Нижньосірогозькому районах стан роботи у цьому напрямі незадовільний. Відсоток відшкодувань аптечним закладам вкрай низький. Із цього приводу було заслухано пояснення кожного керівника цих районів.
Загалом лікарі області виписали 126 681 рецепт для амбулаторного лікування осіб, які страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму. З них задоволено 90 066.