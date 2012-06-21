У Слобожанській ОТГ Дніпропетровської області зводять житловий будинок, басейн, спорткомплекс та початкову школу.

Більшість будинків у селищі Слобожанському — центрі однойменної об’єднаної громади — висотні. Фактично це великий житловий масив, що примикає до міста Дніпра. Саме завдяки такому вдалому розташуванню Слобожанська ОТГ — найбагатша громада України: на її території розташовано чимало великих підприємств, які рекордно збагачують місцеву скарбницю. Тому розміру бюджету об’єднаної громади могли б позаздрити і деякі міста: на нинішній рік Слобожанська ОТГ заклала 427(!) млн грн. Причому лише близько 33 млн грн становлять медична й освітня субвенції, решта — власні надходження. Торік на одного жителя Слобожанської громади припадали рекордні 21,5 тис. грн власних доходів. Для порівняння: на другому місці у рейтингу — Вербківська громада з показником лише 13000 грн на одного жителя.

У голови Слобожанської ОТГ Івана Камінського проекти такі, що здавалися б амбітними й у великому місті. Наприклад, восени 2016 року в селищі відкрили дитячий садочок «Дивосвіт». На його будівництво не витрачено жодної копійки з державного бюджету: область надала близько 30 млн грн, а громада — ще майже 36,6 млн грн.

Наступний грандіозний проект — спорудження висотного будинку на 106 квартир для тих, хто стоїть у житловій черзі. Цей будинок мають здати вже 20 листопада цього року. На його зведення з бюджетів Дніпропетровської області та Слобожанської ОТГ спрямували 118 млн грн. Ще Іван Камінський з нуля будує в селищі спорткомплекс, басейн та початкову школу. Спорткомплекс відкриють цього року, а басейн — наступного.

— Насамперед маємо здати початкову школу, бо навчальний заклад у селищі перевантажений, — розповідає Іван Камінський. — Це, мабуть, єдина школа у Дніпропетровській області, яка працює у дві зміни. Тільки цьогоріч до її першого класу записали 192 дитини. Загалом населення в нашій громаді з кожним роком зростає. Побачивши, що тут з’являється європейська інфраструктура, до Слобожанського починають перебиратися жителі міста Дніпра. Через це й ціни на нерухомість у селищі збільшуються, як снігова куля. Звичайно, всі наші проекти недешеві, але скажіть: хіба ці витрати не варті комфортних умов життя громади? Для чого ж іще гроші у влади, як не для цього!

Чимало літніх людей намагаються переїхати до Слобожанського, щоб мати можливість безплатно користуватися послугами Центру сімейної медицини та комунального закладу «Милосердя». Дізнавшись про надбавки до зарплати, встановлені керівництвом громади, до місцевих шкіл потягнулися з Дніпра вчителі. Охоче реєструються у Слобожанському і дніпровські підприємці — така реєстрація в селищі коштує трохи дешевше, ніж у мегаполісі.

— Успіх Слобожанської ОТГ — найкраща ілюстрація можливостей реформи місцевого самоврядування для об’єднаних громад, — зазначає керівник Швейцарсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO Оксана Гарнець. — А для всіх необ’єднаних громад це сигнал чимшвидше взяти такі історії успіху до уваги і скористатися вікном можливостей, яке створила реформа.

Матеріал створено

за підтримки Швейцарсько-українського проекту

«Підтримка децентралізації в Україні»

DESPRO

Дмитро СИНЯК

для «Урядового кур’єра»