Громади сільських населених пунктів Приазов’я вирішили звернутися до лідерів країн «Нормандської четвірки», міжнародної місії ОБСЄ та спільного центру з координації та контролю за припиненням вогню на Донбасі з проханням посприяти встановленню перемир’я на період збирання врожаю. У зверненні, яке підписали керівники сіл Сартана, Павлопіль, Чермалик, Талаківка, Лебединське, Широкине, Комінтернове жителі прифронтової зони просять припинити обстріли і встановити хлібне перемир’я з 20 червня до 20 серпня. Така реакція сільських жителів на нинішню ситуацію поблизу лінії розмежування закономірна, оскільки одна з найбільш мирних професій хлібороба за останні три роки стала дуже небезпечною.
«На жаль, трактористи неодноразово підривалися на мінах чи потрапляли під кулі снайперів, — підтверджує реалії Павлопільський сільський голова Сергій Шапкін. — Цього року очікуємо гарного врожаю і не впевнені, що зможемо його повністю зібрати через обстріли».
До речі, висловлену тривогу стосовно перспектив цьогорічного врожаю від сільських голів та інших керівників сіл Приазов’я зміг вислухати перший заступник глави спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг, зустріч із яким відбулася в селі Сартана.
«Щоб зібрати врожай, працівникам потрібен безпечний доступ до полів, і тому повідомимо відповідні органи, які мають приймати рішення, про занепокоєння представників громад і території, на яких необхідно забезпечити режим припинення вогню, — запевнив він. — Щоб це відбулося, потрібно рішення тих, хто підписав мінські угоди. Вони повинні зробити те, що обіцяли, хоч всі розуміємо: це довгий складний процес і ситуація з катастрофічної до нормальної не зміниться за одну ніч».