Верхня палата французького парламенту 17 травня 2023 року визнала Голодомор геноцидом українського народу, повідомляє сайт Українського інституту національної пам’яті. За проголосували 327 із 343 французьких сенаторів, 16 були проти.

«Голодомор слід визнати геноцидом з огляду на його мету заперечення української ідентичності та знищення української нації», — йдеться в ухваленій резолюції. У документі зазначено, що визнання Голодомору проголошує незмінну прихильність Франції до поваги людської особистості, висловлює підтримку українському народу та запобігає повторенню актів геноциду.

Сенат пропонує уряду Франції офіційно визнати та засудити Голодомор 1932—1933 років як акт геноциду українського народу.

«Підтримую історичне рішення Сенату Франції визнати Голодомор 1932—1933 років геноцидом українського народу. Я вдячний усім сенаторам, які ініціювали та підтримали резолюцію. Це ще один важливий крок до відновлення історичної справедливості та увічнення пам’яті мільйонів заморених голодом українців», — подякував французьким сенаторам Президент України Володимир Зеленський.

Зазначимо, що нижня палата французького парламенту Національна асамблея визнала Голодомор геноцидом українського народу наприкінці березня 2023-го.

Наприкінці 2022-го — на початку 2023 року окремі держави визнали Голодомор 1932—1933 років геноцидом українців. Зокрема, 23 березня 2023-го — парламент Ісландії, 10 березня — парламент Бельгії, 1 лютого — парламент Болгарії, 1 грудня 2022 року — німецький Бундестаг, наприкінці листопада 2022-го — парламент Молдови та Сенат Ірландії, а також Об’єднаний перехідний кабінет Білорусі.

15 грудня 2022 року за визнання Голодомору геноцидом проголосував Європарламент. Його депутати закликали росію як правонаступницю срср попросити вибачення в України за дії радянського режиму.

На 29 березня 2023 року Голодомор визнали геноцидом парламенти 23 держав: Австралії, Бельгії, Болгарії, Грузії, Еквадору, Естонії, Ісландії, Канади, Колумбії, Латвії, Литви, Мексики, Молдови, Німеччини, Парагваю, Перу, Польщі, Португалії, Румунії, США, Угорщини, Франції та Чехії.

У квітні 2022-го Федеральний сенат Бразилії, верхньої палати Національного конгресу країни, визнав Голодомор геноцидом українського народу. Геноцидну природу Голодомору визнали Римо-Католицька Церква та Константинопольська Православна Церква.

Штучний масовий голод в Україні у 1932—1933 роках організувало керівництво срср, щоб загнати українських селян у колгоспи та зламати національний опір. По-справжньому шлях до ширшого дослідження та публічної пам’яті про геноцид українців було відкрито лише з розпадом радянського союзу. У вересні 1993-го, на 60-ті роковини Голодомору, в Україні вперше на державному рівні вшанували його жертв. Український парламент 2002 року постановою, а 2006-го — законом визнав Голодомор 1932—1933 років геноцидом українців.

Масштаб брехні та фальсифікацій комуністичного тоталітарного режиму був настільки великим, що науковці все ще не можуть назвати точної кількості загиблих: в академічних дискусіях називають цифри жертв від 4 до 10 мільйонів осіб.