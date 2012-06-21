Комісія у закордонних справах і ЄС Сенату Польщі у середу ухвалила резолюцію, в якій засудила агресивні дії Росії поблизу кордону з Україною і висловила підтримку Києву.

Рішення прийнято одностайно, повідомляє кореспондент Укрінформу.

У документі зазначається, що Росія зосереджує війська біля кордонів України, а також наголошується на зростанні мілітаризації окупованого Росією Криму, підвищеній активності російського флоту Чорному морі, де “всупереч міжнародному праву оголошено блокаду Керченської протоки”.

Комісія заявляє, що подальші спроби ескалації Росією напруження слід інтерпретувати як “продовження стратегії дестабілізації Європи”.

У резолюції підкреслюється, що збройний конфлікт вже призвів до понад 13 тисяч жертв серед військових і цивільних.

“Комісія висловлює глибоку повагу героїчному українському народові, який захищає свою незалежність… Комісія підтверджує глибоке переконання, що український народ має право на самовираження, зокрема вибір своєї стратегічної орієнтації і своїх союзів”, – наголошується у документі.

Польські сенатори підкреслили, що діяльність Росії є "загрозою для безпеки на континенті і черговою спробою поставити під сумнів принцип непорушності кордонів у Європі”.

Комісія Сенату закликала російську владу “припинити подальшу ескалацію і дестабілізацію в регіоні” і звернулася до лідерів країн НАТО, аби вони розпочали консультації відповідно до 4-ї статті Вашингтонського договору (проведення консультацій з приводу загрози територіальній цілісності).

“Лише тверда позиція країн ЄС і НАТО може запобігти військовій ескалації і війні”, – йдеться в резолюції.

Як повідомлялося, Російська Федерація останнім часом нарощує війська поблизу державного кордону України на півночі, сході та півдні, а також в окупованому Криму. Крім того, зросла кількість випадків порушення перемир’я на сході України з боку збройних формувань РФ, є втрати серед бійців ЗСУ. Паралельно РФ веде пропагандистську кампанію на виправдання агресії проти України.