Сенат США схвалив законопроект про введення нових санкцій проти Росії, Ірану та КНДР, який тепер має підписати американський президент Дональд Трамп.
Про це повідомляє CNN.
Законопроект дає Конгресові нові повноваження блокувати спроби Трампа послабити санкції проти Москви.
27 липня його підтримали 98 законодавців, 2 проголосували проти.
Тепер законодавча ініціатива перед набуттям чинності має бути підписана президентом США.
У Палаті представників 26 липня нові санкції підтримали 419 голосами, 3 проти.
Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила журналістам у четвер ввечері за межами Білого дому, що президент перегляне законопроект про санкції. Проте вона не сказала, підпише чи ветує Трамп нові санкції.
Вісім проектів за участі європейських компаній можуть постраждати через розширення санкцій Вашингтону проти Москви.