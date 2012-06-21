Верхня палата Конгресу США майже одностайно схвалила в середу законопроект, який передбачає широкий набір санкцій проти Російської Федерації як покарання за втручання Москви у президентські вибори у Сполучених Штатах. Законопроект підтримали 97 сенаторів, двоє висловилися проти, повідомляє Укрінформ.
Під нові обмеження потрапляють кілька важливих секторів російської економіки, зокрема гірничодобувна, металургійна, залізнична і судноплавство. Крім того, вводять персональні санкції проти осіб, причетних до перерахування коштів у сектори розвідки і оборони, будівництва трубопроводів в енергетичному секторі, приватизації державних активів, а також передачі зброї уряду Сирії. Обмеженнями каратимуть корумпованих чиновників й тих, хто порушує права людей в Росії.
Документ наголошує на необхідності залишити чинними всі санкції проти РФ, введені адміністрацією президента Обами, зокрема заборону доступу до об’єктів у штатах Мериленд і Нью-Йорк, які раніше були дипломатичною власністю росіян.
Законопроект зобов’язує президента США працювати разом з країнами-партнерами задля унеможливлення для Росії використовувати будь-які лазівки, щоб уникнути санкцій. Документ підкреслює необхідність активізувати зусилля щодо ефективного збереження санкцій проти РФ «у відповідь на кризу в Східній Україні, кібератаки і втручання, а також порушення прав людини в Російській Федерації».
Для остаточного затвердження законопроект має ухвалити Палата представників, після чого підпис поставить президент США.