Впливові американські сенатори, представники Республіканської партії США Джон Маккейн та Ліндсі Грем відвідають Україну 30—31 грудня, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Сенатори здійснюють європейське турне країнами, які зіштовхнулися з проявами російської агресії, пише американський сайт The Hill. Парламентарії побували в Естонії, і, окрім України, в їхньому графіку — Грузія, Литва, Латвія, а також Чорногорія. Перебуваючи в Таллінні, сенатор Грем в інтерв’ю CNN заявив, що Росія намагається вплинути на виборчий процес не лише у США, а й втручається у вибори, порушуючи право демократичних країн на самовизначення, у всьому світі.
Як відомо, у вересні нижня палата Конгресу США ухвалила закон «Про підтримку стабільності й демократії в Україні», який передбачає надання Україні летальної зброї та продовження антиросійських санкцій. Щоб він набув чинності, його має підтримати Сенат і підписати президент США.