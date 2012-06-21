Сенатори Сполучених Штатів Америки (США) закликали позбавити Російську Федерацію (РФ) права проведення Чемпіонату світу з футболу 2018 (ЧС-2018).
Про це повідомляється у відкритому листі до президента Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно від 8 американських сенаторів.
«Як організація, здатна вплинути на життя мільярдів вболівальників, спортсменів і робітників в усьому світі, ФІФА повинна відповідати своїм зобов'язанням у галузі прав людини. Захист робітників і спортсменів від примусової праці повинна бути ключовим елементом цих зобов'язань. Якщо ФІФА не зробить дій проти РФ і КНДР, це буде сприйнято як терпимість до огидної поведінки цих країн», – заявили сенатори на чолі з демократом Робертом Менендесом. За його словами, головна спортивна подія в світі не має «будуватися на спинах найбільш вразливих людей у світі».
У листі сенатори США закликають розслідувати повідомлення про експлуатацію північнокорейських робітників на будмайданчику стадіону Кубка світу в Росії. Крім того, сенатори закликали президента ФІФА Джанні Інфантіно розглянути можливість дискваліфікації РФ як господаря чемпіонату світу 2018 року, якщо незалежне розслідування встановить, що російський уряд або місцевий організаційний комітет були співучасниками примусової праці північнокорейських будівельників.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Москві і ще 10 містах Росії, приймаючих в 2018 році матчі Чемпіонату світу з футболу знову запрацюють витверезники.