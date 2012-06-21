Цими днями Зарічний районний суд у місті Суми виніс вирок стосовно 33-річної сумчанки, справу якої розглядали за матеріалами управління СБУ в Сумській області. Відповідно до ч.1 ст. 110 Кримінального кодексу України її засуджено до трьох років позбавлення волі з таким самим випробувальним терміном за поширення сепаратистських настроїв.
У поле зору правоохоронців активна городянка потрапила не випадково. Упродовж останнього часу вона активно пропагувала ідеї «русского міра» у соціальних мережах російського походження. Зокрема, поширюючи антиукраїнські матеріали, ратувала за створення так званої Сумської народної республіки, всіляко вихваляючи майбутнє формування. Таким чином жіночка вирішила поправити власне фінансове становище, бо виховує двох дітей. Суд узяв до відома всі обставини справи і виніс відповідне рішення, аби протягом трьох років сумчанка переосмислила свої дії.