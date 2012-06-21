У Харкові сепаратист отримав реальний термін позбавлення волі. Підбурювання до знищення української державності, зміни меж території України, заклики щодо створення псевдодержавного утворення «Новоросія», від’єднання західних областей, посилення громадянського протистояння між жителями Донбасу й інших регіонів, провокування масових заворушень, ескалація збройного конфлікту — ось неповний перелік заслуг перед російським агресором харківського покруча. Усі ці одкровення 39-річний сепаратист розміщував в інтернеті, засмічував ними голови людей у безпосередньому спілкуванні. Жовтневий районний суд Харкова засудив зловмисника, якого співробітники СБУ затримали наприкінці вересня 2016 року за розповсюдження антиукраїнських матеріалів, протиправну спрямованість яких підтверджують висновки експертів Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.
Крім того, як повідомив керівник прес-центру управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, зловмисник незаконно придбав та зберігав удома автомат Калашникова АК-74 з набоями. За вироком суду сепаратиста визнано винним за ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) і ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами) Кримінального кодексу України. Його засуджено до позбавлення волі строком на 3 роки 6 місяців.