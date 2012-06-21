Напередодні професійного свята машинобудівників, яке в Україні відзначали 24 вересня, в Сумському НВО традиційно відзначили тих, чий внесок у загальну справу особливо вагомий.
Найвищого внутрішньозаводського звання «Почесний машинобудівник СНВО» удостоєні п’ятеро представників робітничого колективу. Серед них стрижневик ручного формування Микола Лазебний, слюсар механоскладальних робіт Павло Денисенко, економіст Ілля Карпичев, а також легендарні спортсмени дворазові олімпійські чемпіони сумчани Володимир Голубничий та Олександр Шапаренко, чиє трудове життя розпочиналося у 1950—1960-х роках саме в заводському колективі. І нині обоє активно цікавляться життям робітників, уболівають за виробництво, відвідують підприємство.
Вручаючи нагороди, керівник Сумського НВО Олексій Цимбал і голова профспілки «Машметал» Іван Совгіра наголосили, що це звання запроваджено ще в середині 1970-х років, його удостоєно 140 заводчан. Нагороди, подарунки та відзнаки одержали також ветерани виробництва, представники трудових династій, чиї імена вписано в Галереї пошани.
Найтриваліший трудовий стаж — 221 рік мають родини Скачедубів-Манько, Киричків-Наталічів — 173. А четверо представників Татаринових на рідному підприємстві вже відрахували 111 трудових років.