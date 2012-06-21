88 бюджетних установ регіону опалюються завдяки альтернативним джерелам енергії, на які переведено 11% усіх котелень У Запоріжжі нещодавно відбувся семінар «ЕСКО та енергоменеджмент – ефективні інструменти термомодернізації бюджетних установ», організований фахівцями Держенергоефективності та облдержадміністрації за підтримки Фонду ім. Ф.Еберта в Україні у рамках інформаційно-роз’яснювальної кампанії з питань енергосервісу та енергоменеджменту в бюджетній сфері. У ньому взяли участь заступник голови Запорізької ОДА Віктор Скобліков, представники Держенергоефективності, ТОВ «ДТЕК-ЕСКО», представники бюджетних установ, будівельних компаній, бізнесу та громадськості.
— Сьогодні в Україні близько 70 тисяч бюджетних установ,— зазначив радник голови Держенергоефективності Олексій Корчміт. — Усі вони споживають вдвічі-втричі більше енергоресурсів, ніж у Європі. Щоб здійснити термомодернізацію бюджетних будівель, потрібно 4—8 млрд євро. Тому допомога ЕСКО-інвестора сьогодні для міст та районів України є важливою. Щоб створити належні стимули для ефективного впровадження енергоменеджменту, розроблено план заходів з упровадження систем енергетичного менеджменту в бюджетних установах. Зокрема, цього року в рамках III Форуму енергоефективного партнерства відбулося підписання меморандумів про співпрацю між Держенергоефективності та місцевими органами влади. Голови облдержадміністрацій, міськрад зобов’язалися впроваджувати системи енергоменеджменту в школах, дитсадках, лікарнях та інших бюджетних закладах. У Запорізькому регіоні обласною владою запроваджено енергомоніторинг у 138 об’єктах (закладах охорони здоров’я, освіти, культури), що розташовані у 31 населеному пункті та містах. Додатково такий моніторинг запроваджено у п’яти містах: Запоріжжі, Бердянську, Мелітополі, Енергодарі та Пологах.Протягом 2016 року в рамках програми енергоефективності впроваджено 61 енергозберігаючий захід, зокрема заміна віконних блоків і дверей на металопластикові, утеплення фасадів, покрівель, заміна ламп на енергозберігаючі та світлодіодні, капремонти з використанням енергозберігаючих матеріалів, технологій тощо. Економічний ефект склав 1,980 млн грн. Фінансування відбувалось за рахунок бюджетів усіх рівнів і склало 13,949 млн грн.
Також у 2016 році Запорізька ОДА створила інформаційну базу потенційних об’єктів бюджетної сфери з характеристикою будівель, що потребують енергомодернізації, яку розміщено на сайті ОДА. На основі цих даних сформовано базу потенційних об’єктів енергосервісу Запорізької області, яка налічує 629 бюджетних установ, що спрощує інвестору пошук зацікавлених об’єктів для інвестицій за ЕСКО-механізмом. Для здешевлення «теплих» кредитів для жителів області діє програма відшкодування 10—15% суми кредиту для фізосіб та 20% для об’єднань співвласників багатоповерхових будинків (ОСББ) і житлово-будівельних кооперативів (ЖБК). У 2016 році на реалізацію програми було виділено понад 350 тис. грн, з яких відшкодовано 120 тис. грн для 20 ОСББ. У 2017-му на реалізацію програми виділено 375 тис. грн. Запорізька область посідає 15 місце за кількістю кредитів (7515) і 18-е — за сумою виданих «теплих» кредитів (121,18 млн грн) з початку дії держпрограми, а також друге місце — за кількістю (98 кредитів ОСББ) і третє — за сумою виданих «теплих» кредитів для ОСББ (15,95 млн грн).
Як зазначив Віктор Скобліков, для Запорізької області, враховуючи підвищення тарифів на енергоносії, питання енергозбереження стоїть на першому місці. Регіон поступово здійснює перехід на альтернативні енергоносії. Зокрема, 88 бюджетних установ опалюються завдяки альтернативним джерелам енергії, на які переведено 11% усіх котелень.