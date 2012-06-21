Два дні тривав у місті Тростянець на Сумщині 7-й міжнародний фестиваль історичної реконструкції «Стара фортеця. Подорож крізь століття». Захід на території історичної архітектурної пам’ятки «Круглий двір» уже став однією з візитівок не лише районного центру, а й області.Цього разу в ньому взяли участь понад 180 шанувальників старовини з Києва, Одеси, Харкова, Ужгорода, Дніпра, Сум, інших міст України, а також Білорусі, Молдови і Франції.
Під час поєдинків і показових виступів вони продемонстрували тисячам глядачів високу бійцівську майстерність і лицарський вишкіл.Як розповів Тростянецький міський голова Юрій Бова, рік у рік фестиваль не лише розширює географічні межі, а й урізноманітнює програму. До свята долучаються майстри народної творчості, кулінари, музичні гурти, які проводять майстер-класи, виставки, концерти тощо. За словами консула Республіки Польща в Харкові Яна Здановського, який, до речі, разом з міським головою відкривав фестиваль пострілом з гармати, такі урочистості мають велике багатопланове значення. Господарі й гості свята пізнають історію, стають духовно багатшими, гостріше відчувають ціну мирного життя.До слова, цей захід один з багатьох культурно-мистецьких, що постійно відбуваються в місті. Тож в Україні про слобожанський центр знають не тільки завдяки шоколадові й цукеркам — їх тут виготовляють упродовж більш як трьох десятиліть, а й розмаїтій щорічній духовній палітрі.