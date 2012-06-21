В оновленому рейтингу WTA американка Серена Вільямс піднялася на першу сходинку, а на другу опустилася німкеня Анжелік Кербер.
Вільямс-молодша повернулася на вершину завдяки своїй перемозі на Відкритому чемпіонаті Австралії – у фіналі Серена обіграла старшу сестру Вінус.
Українка Еліна Світоліна зберегла 13-ту сходинку в рейтингу, що є кращим результатом на національному рівні.
У топ-100 від України також входять Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Катерина Козлова.
Рейтинг WTA від 30 січня:
1 (2). Серена Вільямс (США) – 7780 очок
2 (1). Анжелік Кербер (Німеччина) – 7115
3 (5). Кароліна Плишкова (Чехія) – 5270
4 (4). Сімона Халеп (Румунія) – 5073
5 (6). Домініка Цибулкова (Словаччина) – 4985
6 (3). Агнешка Радванська (Польща) – 4915
7 (7). Гарбіньє Мугуруса (Іспанія) – 4720
8 (10). Світлана Кузнєцова (Росія) – 3915
9 (8). Медісон Кіз (США) – 3897
10 (9). Йоханна Конта (Великобританія) – 3705 ...
13 (13). Еліна Світоліна (Україна) – 2955 54
(51). Леся Цуренко (Україна) – 1095 81
(66). Катерина Бондаренко (Україна) – 770 99
(101). Катерина Козлова (Україна) – 650