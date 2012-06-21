Кремль давно планував вкрасти в України Крим. І півострів повернуть назад, але після того, як Російська Федерація зазнає краху.
Таку думку висловив журналіст Сергій Лойко в інтерв'ю «Апострофу».
«Крим був, там жили люди, були якісь дороги, море якесь, туди їздили з Росії та з України, ніби все було нормально. Я взагалі не розумію, навіщо потрібно було красти Крим. Навальний сказав, що Крим – не бутерброд, і в цих словах є раціональне зерно, тому що Крим не можна покласти в кишеню і забрати. Росія його вкрала», – зазначив Сергій Лойко.
Автор фоторепортажів з зони АТО Сергій Лойко переконаний, що півострів Крим таки повернуть Україні. Спершу Росії потрібно вивести звідти свої війська, а другим етапом буде офіційне повернення вкраденого.
Він може повернутися в Україну за тим сценарієм, що Росія розвалиться – і тоді він просто відійде Україні, якщо не відійде Туреччині чи ще комусь. Це буде зовсім інша історія, – пояснив журналіст.