Вчора, Міністр фінансів України Сергій Марченко провів телефонну розмову із Міністром економіки та фінансів Італії Джанкарлом Джорджетті. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили фінансові потреби держбюджету України на поточний та наступний роки, реалізацію 4-річної програми Ukraine Facility та участь Італії у відбудові України.

“Італія є надійним партнером України, демонструючи всеосяжну підтримку під час війни. Пряма бюджетна допомога від Італії за півтора роки повномасштабного вторгнення сягає 310 млн євро. Розраховуємо на посилення співпраці, у тому числі задля відновлення України”, — зазначив Сергій Марченко.

Міністр фінансів України зауважив, що завдяки комплексним заходам Уряду та, зокрема, Мінфіну України, а також потужній підтримці іноземних партнерів, зараз фінансова система країни стабільна.

“Проте незважаючи на певну стабілізацію економічної ситуації, ступінь невизначеності щодо ключових прогнозних макроекономічних показників залишається високим через безпекові ризики. Окрім того, у держбюджет 2024 року ми закладаємо військові видатки на рівні 2023 року і, відповідно, дефіцит бюджету прогнозується не меншим, ніж цього року. З огляду на це, для нас життєво важливо мати запевнення від партнерів щодо прогнозованої та ритмічної підтримки на наступний рік”, — додав Сергій Марченко.

У цьому контексті сторони обговорили роботу української сторони та ЄС над запровадженням програми Ukraine Facility на 2024-2027 роки загальним обсягом 50 млрд євро.

Кошти у рамках спеціального фінансового інструменту будуть спрямовані на підтримку макрофінансової стабільності України, відновлення та реконструкцію, а також модернізацію країни. Програма також сприятиме інтеграції до Європейського Союзу через передбачену гармонізацію з правилами та стандартами ЄС.

Джанкарло Джорджетті зазначив, що Італія залишається відданою підтримці України, а також реалізації програми Ukraine Facility для підтримки фінансової стабільності нашої держави.

Сторони домовились продовжити тісний діалог між Міністерствами фінансів України та Італії, зокрема на полях Щорічних зборів МВФ та Світового банку, які відбудуться 9-15 жовтня у Марокко.