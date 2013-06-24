Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з заступником Міністра фінансів США із міжнародних справ Джеєм Шамбо під час Щорічних зборів МВФ та Світового банку. Про це повідомляє Урядовий портал.

У зустрічах також взяли участь заступник Міністра фінансів Ольга Зикова, заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук та Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

Сторони обговорили проект держбюджету України на 2024 рік та механізми спрямування заморожених активів рф на користь України.

Сергій Марченко подякував Міністерству фінансів США за тривалу всеохоплюючу співпрацю від початку повномасштабної війни. За 2023 рік Уряд США спрямував на фінансування держбюджету України 10,9 млрд доларів США.

“Вдячний за ритмічність та прогнозованість надання коштів у цьому році, що дозволяє забезпечувати своєчасне виконання бюджету. Сполучені Штати є одним із лідерів у наданні фінансової допомоги для України. Обсяг прямої бюджетної підтримки сягає 22,9 млрд доларів США від початку повномасштабної війни”, - додав Міністр фінансів України.

У контексті обговорення проекту держбюджету 2024 було окреслено, що потреба в бюджетній підтримці у 2024 році буде на рівні поточного року. Дефіцит прогнозується на рівні 42,9 млрд доларів США. Мінфін України розраховує на підтримку міжнародних партнерів у фінансуванні пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків.

Українською стороною було наголошено, що прозорість та підзвітність використання коштів від міжнародних донорів - пріоритет Уряду України і ключовий актив у побудові надійних партнерських відносин. Мінфін України і проект USAID SOERA тісно співпрацюють з метою оптимізації та зміцнення систем моніторингу, верифікації та звітності Уряду України щодо використання донорських коштів.

Також Сергій Марченко висловив сподівання, що США та союзники зможуть знайти та реалізувати механізми для використання арештованих активів рф на користь України: “Активи росії мають стати основою для подальшого фінансування відновлення та відбудови України”.

В свою чергу, заступник Міністра фінансів США Джей Шамбо підтвердив, що США і надалі будуть підтримувати Україну.