19 грудня Міністр фінансів України Сергій Марченко взяв участь у зустрічі міністрів фінансів та керівників центральних банків країн G7, керівництва Європейського Союзу, МВФ і Світового Банку. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Під час свого виступу Міністр фінансів України наголосив на важливості мобілізації ресурсів на бюджетні потреби України у 2024 році.

“Підтримка країн G7 відіграла важливу роль у забезпеченні фінансової стабільності України. В першу чергу, як Міністр фінансів я вдячний за ритмічну та передбачувану фінансову допомогу для України. За 2023 рік, завдяки злагодженій співпраці з міжнародними партнерами, Міністерству фінансів України вдалося залучити вже понад 39 млрд доларів США зовнішнього фінансування. До кінця поточного року допомога донорів сягне близько 42,3 млрд доларів США”, — наголосив Сергій Марченко.

Підтримка міжнародних партнерів у поєднанні з ефективними рішенням Уряду України під час повномасштабної війни дозволили зберегти фінансову та економічну стабільність: “У 2023 році економіка України демонструє стійкість та розвиток. Зростання ВВП прогнозується на рівні до 5%, інфляція знизилась із 26,6% минулого року до 5,1% у листопаді цього року. За 11 місяців 2023 надходження до державного бюджету від митниці та податкової збільшено на 4,4 млрд доларів США порівняно з аналогічним періодом 2022 року”, — додав Міністр фінансів України.

Сергій Марченко зауважив, що для збереження економічного відновлення України та фінансової стійкість перед викликами повномасштабної війни, вчасне надходження необхідної допомоги від міжнародних партнерів є життєво важливим. Потреба у зовнішньому фінансуванні у 2024 році сягатиме 37,3 млрд доларів США, що верифіковано експертами МВФ.

“Потребу у зовнішньому фінансуванні на 2024 рік вдалося зменшити з 41 млрд доларів США завдяки заходам із максимізації доходів держбюджету, активізації внутрішнього ринку запозичень та інших заходів. Також було скорочено всі капітальні видатки держбюджету. У 2024 році ключовими задачами є військова кампанія та соціальна підтримка. І якщо оборона і безпека фінансується виключно за рахунок внутрішніх доходів бюджету, то для забезпечення потреб соціальної сфери, ми розраховуємо на допомогу міжнародних партнерів”, — зазначив Сергій Марченко.

Лідери фінансового блоку G7 у свою чергу відзначили ефективну роботу Міністерства фінансів та Уряду України для подолання негативних економічних наслідків війни. Сторони також запевнили у збереженні підтримки.