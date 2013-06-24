2 жовтня, відбулась зустріч Міністра фінансів України Сергія Марченка з керівництвом місії Міжнародного валютного фонду в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

До складу місії МВФ увійшли заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан, керівник місії МВФ в Україні Гевін Грей, заступник керівника місії МВФ в Україні Натан Епштейнта Постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян. Візит представників МВФ в Україну став першим за останні три роки.

У зустрічі також взяли участь Перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін, заступник Міністра фінансів України Ольга Зикова, Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца, а також заступник Виконавчого директора МВФ Владислав Рашкован .

Сторони обговорили поточний стан економіки країни та проект держбюджету на 2024 рік, а також реалізацію чотирирічної програми співпраці з Фондом в рамках Механізму розширеного фінансування (EFF - Extended Fund Facility), яка спрямована на підтримку макроекономічної стабільності, відновлення боргової стійкості та відбудови України на шляху до вступу в ЄС.

Міністр фінансів України подякував представникам МВФ за фінансову підтримку, яка надається Україні в рамках програми EFF. У 2023 році Україна вже отримала близько 3,6 млрд дол. США від Фонду на фінансування нагальних потреб держбюджету України.

“Візит команди МВФ в Україну є важливим сигналом підтримки та солідарності з українським народом. Ефективна та злагоджена робота Уряду України, НБУ та Міжнародного валютного фонду, в рамках програми співпраці EFF, дозволяє нам забезпечувати макрофінансову стабільність та створює умови для подальшого відновлення і розвитку економіки,”- зазначив Сергій Марченко.

Нагадаємо, що 31 березня 2023 року Рада виконавчих директорів МВФ затвердила чотирирічну програму в рамках Механізму розширеного фінансування для України у розмірі 15,6 млрд дол. США.