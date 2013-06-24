Вчора, Міністр фінансів України Сергій Марченко зустрівся з Адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Павер, у рамках робочого візиту до Вашингтону. Про це повідомляє Урядовий портал.

Сторони обговорили поточну фінансову ситуацію в Україні, а також співпрацю у забезпеченні прозорості та підзвітності використання донорського фінансування в Україні.

«Ми вдячні Агентству США з міжнародного розвитку за тривалу всеохоплюючу співпрацю, а також за системну підтримку України від початку повномасштабної війни. Від 24 лютого 2022 року, Уряд Сполучених Штатів Америки за участі USAID надав вагому бюджетну допомогу Україні для подолання економічних наслідків війни», - зазначив Сергій Марченко.

З 1992 року USAID успішно реалізовує в Україні низку проектів, зокрема, у приватному секторі, сферах енергетики, сільського господарства, охорони здоров’я.

Сторони також відзначили прогрес у співпраці з контролю та моніторингу за використанням міжнародної фінансової допомоги.

Мінфін спільно з компанією Делойт Консалтинг, яка реалізує проект USAID SOERA, здійснює моніторинг використання прямої бюджетної підтримки Уряду США, а з аудиторською компанією PriceWaterhouseCoopers Ukraine – перевірку за узгодженими процедурами з метою забезпечити прозорість використання коштів від донорів.

Нагадаємо, що у 2022 році Міністр фінансів України Сергій Марченко, Директор місії USAID в Україні Джеймс Хоуп та керівник проекту USAID з реформування державних підприємств (SOERA) Крейг Р. ВанДевельде підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку співпраці між Агентством, Міністерством фінансів України та Делойт Консалтинг. У рамках цього Меморандуму передбачено тристоронню співпрацю щодо оптимізації та зміцнення існуючих систем Уряду України щодо моніторингу, прозорості, перевірки та звітності, які використовуються для управління всіма коштами прямої бюджетної підтримки від Уряду США.