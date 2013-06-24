4 грудня, Міністр фінансів України Сергій Марченко провів зустріч з делегацією Світового банку для обговорення стану проведення реформ та потреб України у фінансуванні на 2024 рік. Про це повідомляє Урядовий портал.

До складу делегації Світового банку увійшли Директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі, Голова Представництва Світового банку в Україні Геворг Саркісян та Регіональний директор з питань справедливого зростання, фінансів та інститутів (EFI) у Східній і Південній Африці, Віце-президент Світового банку Асад Алам.

Також у зустрічі взяли участь Перший заступник Міністра фінансів України Денис Улютін, заступник Міністра фінансів Ольга Зикова, заступник Міністра фінансів з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук, заступник Міністра фінансів Олександр Кава та Урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца.

“Вдячний Світовому банку за надзвичайну підтримку. У цьому році, у рамках мобілізованих Банком фінансових ресурсів Україна отримала понад 14 млрд доларів США. Це майже половина всіх коштів допомоги, отриманих від іноземних партнерів. Банк розробив низку важливих інструментів для залучення фінансування з метою забезпечення підтримки держбюджету України та відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії”, - зауважив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Станом на 4 грудня, обсяг портфелю діючих проектів Світового банку є найбільшим за всі роки співпраці. В цьому контексті, учасники зустрічі обговорили стан реалізації проектів з відновлення.

Нагадаємо, що нещодавно Світовим банком було ухвалено два нових Проекти - “Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE) та “Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України” (ARISE). Проект INSPIRE на суму 1,2 млрд дол. США має на меті покращення та розвиток програм соціального захисту та допомоги. Проект ARISE обсягом 550 млн дол. США спрямований на відновлення сільського господарства.

Під час зустрічі, окрему увагу було приділено питанню впровадження узгоджених Світовим банком та Урядом України заходів та реформ в Україні. Сергій Марченко зазначив, що пріоритетом української влади є забезпечення належного та повноцінного виконання сторонами умов для отримання фінансування, його прозоре та підзвітне використання, що дозволить створити основу для економічного відновлення країни та прискорить процес подолання руйнівних наслідків війни.

Зі свого боку, Директор Світового банку у справах Східної Європи Аруп Банерджі наголосив, що Світовий банк зацікавлений у подальшій підтримці України та пошуку потрібних заходів і умов для залучення фінансування іноземних партнерів через спільні проекти.