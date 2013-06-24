Саме на цьому наголосив командувач Об’єднаних Сил ЗСУ з нагоди передачі 1000 примірників книг Нового Завіту до підрозділів Збройних Сил України, які боронять північні кордони нашої держави.

Ця подія відбулася у Гарнізонному храмі ПЦУ у Києві, після звершення урочистого святкового молебну за українське військо, державу та народ, який звершив архієрей Православної церкви України, голова Синодального управління військового духовенства, митрополит Іоан (Яременко).

- Багато років тому наші пращури також боролися за свободу та незалежність України. Дуже символічно є те, що зараз також відбувається ця боротьба за прагнення жити на своїй Богом даній землі. Той народ, у жилах якого тече прагнення до волі, ніколи не можливо поневолити, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв. - Ми повинні усвідомити, що тільки разом і спільними зусиллями зможемо здобути перемогу над ворогом, і маємо добре розуміти, що духовна підтримка наших воїнів є надважливим питанням, - підкреслив Командувач Об’єднаних сил ЗСУ.

Під час звершення урочистого молебну у Гарнізонному храмі лунали молитовні прохання за захисників України, за український народ, за скоріше звільнення країни від нашестя чужинців. До молитви долучились командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, військовослужбовці, жителі та гості столиці.

- Щоденно ми підносимо молитви за успіх справ наших військових, за наближення перемоги над кремлівською тиранією та за тривалий справедливий мир. Ми просимо допомоги для наших новітніх героїв, просимо зцілення для поранених, визволення з неволі полонених. Ми з вічною вдячністю вшановуємо тих, хто віддав життя за Україну, - зауважив митрополит Іоан.

Перший Гарнізонний храм ПЦУ відкрився у Києві за ініціативи та активного сприяння командувача Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергія Наєва та благословення і дійової допомоги Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Єпіфанія.

Урочисте відкриття Гарнізонного храму святого Миколая Чудотворця у Києві відбулося з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисників та захисниць України, Дня українського козацтва.

Борис КУТОВИЙ