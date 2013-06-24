Минає рік, як повномасштабне вторгнення країни-агресора змусило нас зібрати волю в кулак та стиснувши зуби мобілізувати всі наявні сили та засоби для відсічі жорстокого наступу ворога.

Одурманені маніакальною ідеєю міфічного «руського міра», навали ординців з озвірілою рішучістю рушили зі сходу, півночі та півдня. Авіаційних й ракетних ударів зазнали всі міста України. Ціною неймовірних геройських зусиль українських захисників колони були зупинені, а згодом, на певних напрямках відсунуті назад. На оборону своєї землі піднялися всі, хто мав можливість чинити опір окупантам, бо ніхто їх з хлібом-сіллю тут не чекав.

Героїчна оборона наших міст довела стійкість українських воїнів та їх волю до перемоги.

Про звірства, несумісні з людяністю, після звільнення окупованих територій дізнався увесь світ. Світлини з Гостомеля, Бучі, Ірпеня, Бородянки шокували своєю жорстокістю. Цинічні руйнування харківської Салтівки, Маріуполя, Гуляйполя та багатьох інших міст, які не мали нічого спільного з військовими об’єктами, показали, що російська армія не має гідності і честі.

Сьогоднішні важкі й виснажливі бої за Авдіївку та Бахмут вселяють віру в наших воїнів і наближають довгоочікуваний день Перемоги.

Я низько вклоняюся і співчуваю тим, хто втратив рідних та близьких, втратив свої домівки та статки.

Я дякую усім за розуміння, терпіння та витримку.

Я дякую кожному, хто в перші неймовірно складні для України дні та тижні з гордо піднятою головою висловлював загарбникам своє презирство і переходив до рішучих дій.

Я дякую захисникам і захисницям за проявлені мужність, відвагу та героїзм.

Слава Україні!

Разом переможемо!